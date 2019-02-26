Чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении стартует в Турции

ТАСС, 27 февраля. Европейской первенство по стрельбе из лука в закрытых помещениях стартует в турецком Самсуне. Турнир продлится с 27 февраля по 2 марта.

Чемпионат Европы станет первым крупным соревнованием в 2019 году. Он не является отборочным или квалификационным, так как олимпийские дисциплины проходят на открытом воздухе. Однако все европейские лидеры в стрельбе из лука примут участие в предстоящем турнире.

"На чемпионате Европы в зале участвуют все те же спортсмены, что и на улице. Это практика и тренировка", - заявил ТАСС президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

В рамках турнира также пройдет европейское первенство среди юниоров. По словам Ешеева, сборная России будет максимально представлена во всех дисциплинах. В рамках полноформатного турнира пройдут соревнования в блочном и классическом луке. В каждой дисциплине страну могут представлять не более трех спортсменов.

Российские атлеты будут претендовать на медали во всех категориях. "Несмотря на то, что соревнования не являются квалификацией или отбором, мы будем претендовать на медали. Я верю в наших спортсменов", - сказал Ешеев.

В отличие от чемпионата Европы, мировое первенство по стрельбе из лука в закрытых помещениях было решено отменить из-за отсутствия должного внимания со стороны стран- участниц к данному турниру. В 2019 году чемпионат мира не состоится. В соревнованиях в Самсуне примут участие 184 спортсмена из 25 стран.