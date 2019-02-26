Чемпионат мира по велоспорту на треке возьмет старт в Польше

ТАСС, 27 февраля. Одно из старейших соревнований - чемпионат мира по велоспорту на треке стартует в польском Прушкове. Впервые турнир был проведен в 1893 году, а нынешний станет 116-м в истории.

Соревнования пройдут на арене, которая была построена в 2008 году, став первым в Польше крытым велодромом. Трек принимал чемпионат мира 10 лет назад, а спустя год - континентальное первенство.

В составе сборной России на турнире выступят Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Наталья Антонова, Денис Дмитриев и Павел Якушевский (все - спринт); Якушевский, Дмитриев, Шейн Перкинс, Александр Шарапов, Шмелева и Войнова (все - командный спринт); Шарапов, Шмелева и Екатерина Роговая (все - гит); Шмелева и Войнова (обе - кейрин, соревнование, состоящее из ряда кругов с финальным спринтом).

В командных гонках примут участие Тамара Дронова, Александра Гончарова, Анастасия Чурсина, Дарья Малькова, Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов и Дмитрий Мухомедьяров; Виктор Манаков, Артур Ершов, Мария Новолодская и Гульназ Бадыкова (все - мэдисон, гонка на выносливость). В индивидуальной гонке выступит Александр Евтушенко, в скрэтче - Евгения Аугустинас, Максим Пискунов, в гонке по очкам - Бадыкова, а в омниуме (состязание по нескольким видам гонок на треке) - Гончарова.

Особые надежды в предстоящем турнире возложены на Войнову и Шмелеву. Обе являются серебряными призерами Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, чемпионами мира (2016, 2017) и обладательницами бронзовых наград в этой дисциплине на прошлогоднем турнире. В гите Войнова дважды становилась чемпионкой мира (2015, 2016) и один раз - бронзовым призером (2017). Шмелева в этой дисциплине является победителем мирового первенства (2017) и серебряным призером (2018).

Дебют Перкинса в сборной России на чемпионате мира

Чемпионом мира в спринте (2017) является и Денис Дмитриев, который в этой дисциплине выигрывал также бронзу Олимпиады в Рио-де-Жанейро. "Есть виды, где мы готовы бороться за медаль - это женский командный спринт, женский спринт, кейрин, мужской спринт и женский мэдисон. Рассчитываем на тех, кто в последнее время более успешно выступает на этапах Кубка мира", - рассказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира станет первым для австралийца Шейна Перкинса в составе российской команды. Двукратный чемпион мира (2011, 2012) с 2015 года перестал попадать в свою национальную сборную. В феврале 2017 года было объявлено, что он начал процесс получения российского гражданства, которое ему предоставили в августе того же года. За команду России Перкинс выступил на чемпионате Европы в Берлине, выиграв серебро в кейрине.

На предыдущем чемпионате мира в голландском Апелдорне россияне завоевали три медали. Как уже было сказано, в командном спринте и гите награды получили Шмелева и Войнова, а также в индивидуальной гонке бронзу взял Евтушенко, который тогда установил рекорд страны.

Ковпанец обозначил, в какой дисциплине россияне должны прибавить для получения лицензий на Олимпиаду. "Сейчас чемпионат мира надо рассматривать через призму Олимпиады в Токио. И нужно прибавить в тех видах, где у нас есть определенные отставания. В первую очередь, это командный спринт у мужчин", - отметил он.

Чемпионат мира является одним из этапов отбора на Олимпиаду 2020 года, так как спортсмены на нем набирают рейтинговые очки. Турнир заканчивает первый год отбора, а финальная стадия олимпийской квалификации пройдет в 2020 году, когда состоится следующий чемпионате мира в Берлине. До этого велосипедисты могут набрать баллы для получения олимпийской лицензии на чемпионате Европы и этапах Кубка мира.

Турнир завершится 3 марта.