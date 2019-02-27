"Даллас" проиграл "Вегасу" в матче НХЛ. Радулов отметился голевой передачей

ТАСС, 27 февраля. "Даллас" проиграл "Вегасу" со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Макс Пачиоретти (31-я и 55-я минуты), Нейт Шмидт (58), Брейден Макнэбб (59). У проигравших отличился Роопе Хинц (12). Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился результативной передачей.

Всего в активе 32-летнего форварда 50 очков (17 голов + 33 передачи) в текущем сезоне.

"Даллас" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 67 очков в 63 матчах. "Вегас" с 71 очком после 64 игр располагается на шестой строчке.

В следующем матче "Даллас" встретится на выезде с "Лос-Анджелесом" 1 марта, в этот же день "Вегас" сыграет дома с "Флоридой".