Фигурист Соловьев считает, что изменения в заявочном составе сборной России на ЧМ возможны

ТАСС, 27 февраля. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев считает, что в заявочном составе сборной России на чемпионат мира - 2019 могут произойти изменения. Об этом Соловьев рассказал в интервью изданию "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России пока не вносила изменений в состав сборной команды на чемпионат мира, в заявку включены те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных.

"Так как есть еще время на раздумья, то, возможно, будут проводиться еще дополнительные проверки состояния спортсменок и внесены коррективы в заявку. Пока еще рано утверждать, что тот состав, который был на чемпионате Европы, таким и останется, - заявил Соловьев. - Есть еще месяц для принятия окончательных заявок на Универсиаду и чемпионат мира, поэтому, повторюсь, что изменения возможны".

Соловьев отметил, что фигуристки Алина Загитова и Софья Самодурова являются основными кандидатами в сборную на чемпионат мира. "Думаю, что Загитову и Самодурову уже трогать не будут, они совершенно спокойно должны готовиться к соревнованию. Их не должно волновать место в сборной".

Спортсмен добавил, что все еще остаются сомнения насчет третьего кандидата на соревнования из-за нестабильных выступлений фигуристок. "Больше вопросов к третьему номеру, который в этом сезоне колебался. И Елизавета Туктамышева в первой части сезона показывала неплохие результаты, и Евгения Медведева начала приходить в форму, но вот эта нестабильность и оставляет открытым вопрос заявки. Думаю, что такие нестабильные результаты вносят сомнения в вопрос о том, кого отправлять третьим номером в Японию", - сказал фигурист.

Соловьев назвал дуэты Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Александры Степановой и Ивана Букина неоспоримыми лидерами российской сборной в танцах на льду. "Ребята показали очень хороший результат и в финале Гран- при, и на чемпионате Европы. Это неоспоримые лидеры нашей сборной, которых трогать не стоит. Эти пары будут претендовать на высокие места", - отметил Соловьев.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.