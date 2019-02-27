Гимнасты Мустафина и Далалоян выступят на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 27 февраля. Гимнасты Алия Мустафина и Артур Далалоян выступят на этапе Кубка мира по многоборью, который пройдет в немецком Штутгарте с 16 по 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Одновременно с этапом Кубка мира Германия традиционно проводит командный Кубок вызова. В 2019 году командные соревнования пройдут с 15 по 17 марта.

Состав женской сборной России на командный турнир выглядит следующим образом: Дарья Белоусова, Ксения Клименко, Ангелина Мельникова, Саша Щеколдина и Ангелина Симакова.

В состав мужской сборной России на командный турнир вошли: Александр Чичеров, Никита Игнатьев, Илья Кибартас, Дмитрий Ланкин и Иван Стретович.

Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. Далалоян - двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.