Левитин вручил госнаграды членам оргкомитета ЧМ-2018

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды сотрудникам оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Торжественная церемония прошла в среду в Москве.

"Хотел бы поздравить вас с блестяще проведенным чемпионатом мира по футболу. Несколько дней назад это подтвердил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Очень важно, что президент отметил вас наградами", - сказал Левитин.

Орденом Александра Невского награжден операционный директор оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Годунов, орденом Дружбы - главный бухгалтер оргкомитета Евгения Айдарова, финансовый директор оргкомитета Елена Водопьянова, заместитель генерального директора оргкомитета Алексей Котенко. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены 11 членов оргкомитета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден директор по медицинскому обслуживанию и допинг-контролю оргкомитета Алексей Плесков.

Организационный комитет "Россия-2018" был автономной некоммерческой организацией, которая была учреждена постановлением российского правительства после получения права проведения чемпионата мира по футболу. Оргкомитет был образован на базе заявочного комитета, который в конце 2010 года представлял российскую заявку в Цюрихе. Заявка России победила во втором туре голосования.