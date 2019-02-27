Сироткин стал резервным пилотом команды "Формулы 1" "Рено"

ТАСС, 27 февраля. Российский гонщик Сергей Сироткин стал резервным пилотом французской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено". Об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является Сироткин.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в прошедшем сезоне, однако после его окончания команда "Уильямс" объявила о прекращении сотрудничества с российским гонщиком, а сам пилот заявил, что пропустит следующий год в "королевских гонках".

"Я очень рад вновь присоединиться к дружному коллективу "Рено" и вернуться в "Формулу-1", - отметил Сироткин. – Мы хорошо знакомы с командой, я провел весь 2017 год на ее базе и в боксах. Мне будет интересно узнать, как далеко продвинулась команда в разработке автомобиля за прошедший год – ведь в прошлом сезоне мы были соперниками, и я не мог видеть работу изнутри. Уверен, нас ждет интересный сезон, желаю "Рено" бороться за самые высокие позиции".

Сироткин в 2016-2017 гг. выполнял роль тест-пилота "Рено". Основными пилотами команды в предстоящем сезоне будут австралиец Даниэль Риккьярдо и немец Нико Хюлькенберг.

Ранее сообщалось, что Сироткин в 2019 году выступит на трех этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе команды SMP Racing.