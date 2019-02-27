Около 50 журналистов приступили к работе в день открытия главного пресс-центра Универсиады

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 представителей СМИ приступили к работе в главном пресс- центре Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главный пресс-центр Универсиады-2019 открылся на Центральном стадионе Красноярска в среду. В первый день работы пресс-центр посетили представители СМИ из России, Китая и Японии. Главный пресс-центр турнира будет работать в круглосуточном режиме до 13 марта включительно, еще девять зон для работы представителей СМИ будут организованы на спортивных объектах Студенческих игр. В дни проведения соревнований между объектами турнира и главным пресс- центром будут курсировать бесплатные шаттлы.

В главном пресс-центре Универсиады-2019 располагаются 90 оборудованных рабочих мест, информационная стойка и приветственная стойка Красноярска, видеостена, на которой в прямом эфире будут транслировать соревнования, зоны для интервью и зал пресс-конференций. На объекте также находятся зоны отдыха и точка продажи лицензированной сувенирной продукции Студенческих игр, оборудованы точки питания и сервисный центр по ремонту фотооборудования.

Из-за работы главного пресс-центра Универсиады был перенесен матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским "Енисеем" и "Ростовом", встреча состоится 3 марта в Сочи на стадионе "Фишт".

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.