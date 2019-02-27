Шахматист Карякин считает 2019 год одним из самых сложных в карьере

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Сергей Карякин считает 2019 год одним из самых сложных в карьере из-за плотного графика турниров. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Этот год сложный и отличается от других невероятным графиком турниров. Они идут один за одним, такого в моей карьере не было давно, - сказал Карякин. - Год будет тяжелым, но в то же время это шанс себя проявить и выйти из неприятной серии турниров, в которых я ничего не выигрывал".

Командный чемпионат мира пройдет в Астане с 4 по 15 марта. Карякин будет выступать за сборную России. "Это очень важный турнир, это сборная - всегда интересно, волнительно и приятно выступать. Плюс я буду за первой доской, а это дополнительная ответственность", - подчеркнул Карякин.

"И еще отмечу один важный турнир для меня в этом году. В сентябре будет Кубок мира, который я выигрывал в 2015 году. В 2017-м выступил неудачно, и на этот раз есть шанс побороться за трофей и реабилитироваться", - добавил 29-летний Карякин.

Карякин в 2016 году участвовал в матче за мировую корону, в котором проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Он также становился обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).