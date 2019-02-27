Решение по делу биатлонистки Васильевой будет вынесено через несколько дней

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Независимому агентству антидопингового тестирования (ITA) потребуется несколько дней, чтобы вынести решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая пропустила три допинг-теста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ITA.

Васильева может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет за пропуск трех допинг-тестов за последние 12 месяцев. 27-летняя спортсменка отправила письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), в котором объяснила причины пропуска тестов и попросила не наказывать ее. Рассмотрением дела занимается ITA.

"Это займет всего несколько дней", - сказали в ITA на просьбу сообщить, как долго продлится рассмотрение дела.

Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.