"Локомотив" уступил "Леванте" в матче открытия клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский "Локомотив" проиграл "Леванте" (Испания) со счетом 4:6 в матче открытия клубного чемпионата мира по пляжному футболу - 2019, который проходит в Москве.

В составе московского клуба голы забили Леон Льоренц (2-я, 11-я минуты), Виктор Крышанов (4) и Николай Крышанов (5). В составе победителей отличились Даниэль Пахон (8), Адриан Фрутос (19), Эду Суарес (20, 21), Чики (24) и Пабло Гонсалес (30).

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении. Россию представляют московские клубы "Спартак" и "Локомотив".

"Локомотиву" в группе В также противостоят итальянская "Катанья" и португальская "Брага". Московский клуб является двукратным чемпионом мира (2012, 2017).

Следующий матч команда проведет 28 февраля против "Катаньи".