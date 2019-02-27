Лыжник Бессмертных завоевал серебро в гонке на 15 км на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Бессмертных занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Спортсмен показал результат 38 минут 25,5 секунды, отставание от победителя составило 2,9 секунды.

Победу в гонке одержал норвежец Мартин Сундбю (38.22,6), третий результат показал финн Йиво Нисканен (отставание 20,4 секунды). Россиянин Андрей Ларьков занял четвертое место (+22,8), Александр Большунов - восьмое (+58,5), Максим Вылегжанин - 33-е (+2.50,0).

32-летний Бессмертных стал первым российским лыжником, завоевавшим медаль чемпионата мира в данной дисциплине. Предыдущим отечественным призером индивидуальной гонки на 15 км был Владимир Смирнов, представлявший сборную СССР на чемпионате мира 1991 года в Италии.

Для Бессмертных это четвертый чемпионат мира в карьере. Лыжник впервые завоевал медаль чемпионата мира в личной гонке, также он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в эстафете. На счету Бессмертных также серебро сочинской Олимпиады в эстафете.

Серебряная медаль Бессмертных стала третьей для сборной России на чемпионате мира - 2019, всего на счету российских спортсменов теперь пять наград (три серебряные и две бронзовые медали). В медальном зачете россияне занимают четвертое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 15 наград (7-3-5).

Лыжные соревнования чемпионата мира - 2019 продолжатся в четверг женской эстафетой 4 по 5 км, мужская эстафета 4 по 10 км пройдет в пятницу. Чемпионат мира завершится 3 марта.