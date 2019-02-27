Лыжник Вылегжанин проведет последнюю гонку в карьере на этапе Кубка мира в Осло

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи по лыжным гонкам Максим Вылегжанин последнюю в карьере гонку проведет на этапе Кубка мира в Осло. Об этом он заявил журналистам после выступления в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Зефельде.

Вылегжанин показал 33-й результат в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем. 36-летний спортсмен ранее уже объявлял, что нынешний сезон для него будет последним в карьере. Этап Кубка мира в Осло пройдет 9-10 марта.

"Дальнейшие планы - выступить на Кубке мира в Осло, это будет мой последний этап в карьере", - сказал Вылегжанин.

Лыжник не сумел выступить на чемпионате мира 2017 года и Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, поскольку подозревался в нарушении антидопинговых правил. Позже все обвинения с него были сняты.

В активе спортсмена три серебряные медали Олимпиады в Сочи (эстафета, командный спринт и марафон). На чемпионатах мира Вылегжанин завоевал пять наград: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль.