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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Вылегжанин проведет последнюю гонку в карьере на этапе Кубка мира в Осло

На счету 36-летнего российского лыжника три серебряные медали Олимпийских игр в Сочи
Максим Вылегжанин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Максим Вылегжанин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи по лыжным гонкам Максим Вылегжанин последнюю в карьере гонку проведет на этапе Кубка мира в Осло. Об этом он заявил журналистам после выступления в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Зефельде.

Вылегжанин показал 33-й результат в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем. 36-летний спортсмен ранее уже объявлял, что нынешний сезон для него будет последним в карьере. Этап Кубка мира в Осло пройдет 9-10 марта.

"Дальнейшие планы - выступить на Кубке мира в Осло, это будет мой последний этап в карьере", - сказал Вылегжанин.

Лыжник не сумел выступить на чемпионате мира 2017 года и Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, поскольку подозревался в нарушении антидопинговых правил. Позже все обвинения с него были сняты.

В активе спортсмена три серебряные медали Олимпиады в Сочи (эстафета, командный спринт и марафон). На чемпионатах мира Вылегжанин завоевал пять наград: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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