"Салават Юлаев" обыграл "Металлург" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Уфимский "Салават Юлаев" победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:1 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

В составе победителей шайбы забросили Линус Умарк (4-я минута), Максим Майоров (9), Тему Хартикайнен (34) и Йонас Кемппайнен (38). У проигравших отличился Михал Булирж (53).

Финские нападающие "Салавата Юлаева" Хартикайнен и Кемппайнен набрали очки в четвертом матче кряду. После третьей пропущенной шайбы голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин был заменен на запасного вратаря Артема Загидулина.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 1 марта в Уфе. Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету "Салавата Юлаева" (2011, 2013).