Вратарь Джанаев подписал контракт с польским клубом "Медзь"

ТАСС, 27 февраля. Российский голкипер Сослан Джанаев перешел в польский футбольный клуб "Медзь". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Ранее в феврале казанский "Рубин" расторг контракт с 31-летним Джанаевым по соглашению сторон.

"Футболист успешно прошел медицинские тесты, проблемы с плечом остались позади. Контракт рассчитан до конца сезона", - говорится в сообщении клуба.

Джанаев выступал за "Рубин" с 2017 года. В составе команды голкипер провел 23 матча, в восьми из них отыграл "на ноль". В начале текущего сезона Джанаев травмировал плечо, возвращение к тренировкам состоялось в январе на сборах казанцев в Турции.

Джанаев выступал ранее за несколько российских клубов, в том числе за "Спартак" и "Ростов", с которыми завоевывал серебряные медали чемпионата России . Также на счету Джанаева один матч за сборную России.

"Медзь" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, имея 24 очка в 23 матчах. В текущем сезоне клуб впервые выступает в высшем дивизионе страны.