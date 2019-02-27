Инфантино назвал введение VAR на ЧМ-2018 одним из главных достижений ФИФА

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Введение на чемпионате мира 2018 года системы видеопомощи арбитрам (VAR) является одним из главных достижений Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам футбольного саммита в Риме.

Тестирование системы было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

"Женский футбол и введение VAR на чемпионате мира являются самыми главными достижениями ФИФА. VAR сделал игру более чистой, нисколько не вмешиваясь в нее, система помогает арбитрам и доказала свою эффективность. Такое ощущение, что она существует уже годами, а на самом деле только несколько месяцев", - сказал Инфантино.

Чемпионаты мира по футболу среди женщин проходят с 1991 года, ближайший состоится в нынешнем году во Франции.

Ранее ФИФА на последнем своем заседании совета в конце октября признал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории. "Еще раз благодарю Россию, российский народ и президента Владимира Путина за то, что они сделали самый прекрасный чемпионат мира. Мы видели, какое удовольствие получили люди на этом чемпионате мира", - подчеркнул президент ФИФА.

Чемпионат мира - 2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.