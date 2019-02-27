Леонов: "Локомотив" не успел хорошо подготовиться к первому матчу ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Недостаточное количество времени на подготовку к клубному чемпионату мира - 2019 по пляжному футболу и плохая реализация моментов не дали "Локомотиву" победить в первом матче турнира. Таким мнением поделился с ТАСС главный тренер московского клуба Илья Леонов.

"Локомотив" уступил испанскому "Леванте" со счетом 4:6 в матче открытия клубного мирового первенства, которое проходит во дворце спорта "Мегаспорт". Россию представляют московские "Спартак" и "Локомотив".

"Думаем завтра сделать несколько изменений в четверках, попробуем сыграть по новой тактике, но времени наиграть состав было не так много. Бразильские легионеры только вчера присоединились к нам, что также могло стать одной из причин сегодняшнего результата, к тому же сегодня не реализовали два-три хороших момента, когда вели игру", - сказал Леонов.

"Леванте" - хорошая команда, в которой собрана почти вся сборная Испании, кроме нашего Лоренца. С другой стороны, не сказать, что мы наиграли на 4:1 в первом тайме, просто забивали каждым ударом", - сказал 39-летний специалист.

"Локомотив" попал в сложную группу"

В группе В, кроме "Локомотива" и "Леванте", выступают итальянская "Катанья" и португальская "Брага".

"У соперников собраны игроки мирового класса, после жеребьевки понимали, что группа досталась достаточно сложная, все команды сильные. У "Катаньи" все выглядят достаточно неплохо, все в хорошей кондиции, особенно белорусы Игорь Бриштель и Вадим Бокач, украинский голкипер Виталий Сидоренко, - отметил Леонов. - Хотелось бы видеть побольше людей на трибунах, но у нас был самый ранний матч. Надеемся, что на плей-офф в выходные зрителей будет больше".

"Локомотив" является двукратным чемпионом мира, выиграв турнир в 2012 и 2017 годах. Следующий матч "Локомотив" проведет 28 февраля против "Катаньи". Соревнования завершатся 3 марта.