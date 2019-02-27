Шкарин: "Спартак" настроен выиграть клубный чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" вышли на первый матч клубного чемпионата мира по пляжному футболу с настроем победить не только бразильский "Фламенго", но и одержать итоговую победу на турнире. Об этом рассказал журналистам защитник московского клуба и двукратный чемпион мира Антон Шкарин.

В среду "Спартак" победил "Фламенго" со счетом 2:1 в матче первого тура клубного чемпионата мира, который проходит в Москве на арене "Мегаспорт". Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении. Россию на турнире представляют "Спартак" и московский "Локомотив", из которого Шкарин перешел в стан красно-белых в декабре 2018 года.

"Первые матчи всегда начинаем аккуратно и строго, как на уровне клубов, так и сборной. Готовились сыграть сегодня от обороны, но были уверены, что забьем, так как хорошо наиграны стандарты. Настрой был только на победу, мы выходили играть первым номером с чувством, что мы должны победить, причем не только в этой игре, а в этом турнире, - сказал футболист. - Когда вышел на поле, даже не думал о том, что это мой первый официальный матч в футболке "Спартака", так как уже давно знаю многих ребят из состава, все хорошо приняли".

Соперниками "Спартака" по группе А являются бразильский "Фламенго", белорусский БАТЭ и португальский "Спортинг". Для московского клуба этот клубный чемпионат мира стал первым в истории.

"Постараемся посмотреть матч соперников, "Спортинг" нам хорошо знаком, так как очень многие ребята играют в сборной Португалии, с которой не раз пересекались на поле. Правда, мы ничего не знаем про уровень их готовности, как они провели сборы. "Спартак" же провел, наверное, наибольшую работу среди всех команд турнира, так как мы одними из первых получили приглашение от организаторов соревнования", - добавил Шкарин.

Следующий матч "Спартак" проведет 28 февраля против "Спортинга". Турнир завершится 3 марта.