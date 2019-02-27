"Локомотив" удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Сочи"

ТАСС, 27 февраля. Ярославский "Локомотив" на своей площадке победил "Сочи" со счетом 3:0 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Шайбы забросили Георгий Иванов (3-я минута), Рушан Рафиков (21) и Даниил Апальков (23). Голкипер "Локомотива" Илья Коновалов впервые в карьере отметился результативной передачей. Кроме того, 20-летний голкипер, отразивший все 22 броска хоккеистов "Сочи", впервые сумел не пропустить в матче плей-офф КХЛ, всего на его счету теперь 11 игр "на ноль" в КХЛ (10 - в регулярном чемпионате, 1 - в плей-офф).

Вратарь ХК "Сочи" Константин Барулин был заменен после третьей пропущенной шайбы в начале второго периода на Дмитрия Шикина.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Локомотива". В первой игре серии "Локомотив" победил "Сочи" в овертайме (4:3). Клубы впервые встречаются в плей-офф КХЛ, сочинцы ни разу не выходили в следующий раунд турнира.

Следующий матч серии пройдет 1 марта в Сочи.