Мария Шарапова снялась с турнира WTA в Майами

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами, который пройдет с 19 по 30 марта. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Ранее Шарапова снялась с турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча. Из-за аналогичных проблем теннисистка была вынуждена сняться с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Во втором круге соревнований, которые проходили в Санкт-Петербурге с 28 января по 3 февраля, спортсменка должна была встретиться со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной, но не вышла на матч.

"Я только что снялась с турнира в Майами, хотела бы поделиться новостями по поводу своего плеча, - написала спортсменка. - Как многие из вас знают, я борюсь с болью в плече с прошлого лета. В течение десяти недель после US Open я работала над укреплением лопатки, чтобы поддерживать восстановленное сухожилие, которое постоянно изнашивается. Плечо стало сильнее, однако это не помогло избавиться от боли".

"После нескольких консультаций в нескольких странах, на прошлой неделе я перенесла небольшую процедуру, восстановление после которой займет несколько недель. Я решительно настроена на то, чтобы вернуться сильной и, что более важно, без той боли, с которой я играла в начале года", - также написала Шарапова.

Шарапова, которой в апреле исполнится 31 год, является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, всего в ее активе 39 побед на турнирах WTA. В данный момент россиянка занимает 29-е место в рейтинге WTA.