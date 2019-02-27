"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

Основной вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных. В воскресенье во время финала Кубка английской лиги, в котором "Челси" уступил "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти (3:4), главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов вступить в игру. Однако испанец отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.

После 28 туров "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. При этом лондонцы имеют игру в запасе. "Тоттенхэм" с 60 очками идет третьим. В следующем туре "Челси" 3 марта на выезде сыграет с "Фулхэмом". "Тоттенхэм" днем ранее проведет домашний матч против лондонского "Арсенала".

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