"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 28 февраля. Футболисты лондонского "Челси" со счетом 2:0 обыграли столичный "Тоттенхэм" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".
В составе "Челси" гол забил Педро (57-я минута), на 85-й минуте защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер отправил мяч в свои ворота.
Основной вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных. В воскресенье во время финала Кубка английской лиги, в котором "Челси" уступил "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти (3:4), главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов вступить в игру. Однако испанец отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.
После 28 туров "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. При этом лондонцы имеют игру в запасе. "Тоттенхэм" с 60 очками идет третьим. В следующем туре "Челси" 3 марта на выезде сыграет с "Фулхэмом". "Тоттенхэм" днем ранее проведет домашний матч против лондонского "Арсенала".
Результаты других матчей дня:
- "Арсенал" - "Борнмут - 5:1;
- "Саутгемптон" - "Фулхэм" - 2:0;
- "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3;
- "Ливерпуль" - "Уотфорд" - 5:0;
- "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 1:0.