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Российская теннисистка Флинк не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Мексике

Спортсменка уступила британке Йоханне Конте со счетом 4:6, 1:6

ТАСС, 28 февраля. Россиянка Варвара Флинк уступила британке Йоханне Конте во втором раунде Открытого чемпионата Мексики по теннису, который проходит в Акапулько. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу британской спортсменки. Конта посеяна на турнире под восьмым номером. Флинк пробилась в основную сетку через квалификацию. Теннисистки впервые сыграли между собой очную встречу.

В четвертьфинале Конта проведет матч против хорватки Донны Векич (3). Встреча состоится 1 марта, начало - 1:00 мск.

Турнир завершится 3 марта.

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