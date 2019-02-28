Три передачи Кучерова помогли "Тампе" одержать 10-ю победу подряд в матчах НХЛ

ТАСС, 28 февраля. "Тампа-Бэй" одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3 в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая стала для них 10-й подряд, что теперь является рекордом клуба. Нападающий гостей Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами.

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (8-я минута), Джей Ти Миллер (15), Дэниел Джирарди (23) и Виктор Хедман (64, ОТ). У хозяев отличились Мика Зибанежад (21), Джимми Веси (24) и Бу Ниевес (35). Кучеров отметился результативными передачами в эпизодах с голами Джонсона, Миллера и Хедмана. Это позволило россиянину набрать 104-е (30+74) очко в текущем сезоне и выйти на второе место по этому показателю в истории клуба, обогнав Мартена Сан-Луи (102) - рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108).

Лучшим игроком встречи стал Хедман (1+1). Второй звездой матча был признан Кучеров (0+3), третьей - Веси (1+1). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский сделал 33 сейва, вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков, а форвард хозяев Владислав Наместников отдал результативную передачу.

"Тампа" занимает первое место в Восточной конференции, набрав 102 очка в 64 матчах. "Рейнджерс" расположился на 13-й строчке с 64 очками в 63 встречах. Следующую игру "Тампа" проведет 1 марта в гостях против "Бостона". "Нью- Йорк Рейнджерс" на следующий день примет "Монреаль".