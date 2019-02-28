Меняйло: Красноярск готов к проведению зимней Универсиады

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней примут участие почти 3 тыс. атлетов из 59 стран мира. Как сообщалось ранее, в Красноярске на минувшей неделе установилась теплая погода. Днем на столбиках термометров температура выше нуля.

"Сегодня подвели окончательные итоги - Красноярск и Красноярский край к Универсиаде готовы, уже принимают гостей. Есть определенные шероховатости, но это ежедневные технические вещи. Кто ожидал, что такая погода будет. Рассчитывали на одно, даже печки поставили, чтобы люди грелись, а у нас тепло", - сказал Меняйло.

"Это первая зимняя Универсиада у нас в стране. Ее уровень должен быть выше предыдущих, и, судя по всему, так оно и есть", - сказал Меняйло. Он отметил, что отзывы спортсменов, приехавших в Красноярск, пока положительные. "По некоторым объектам соревнований аналогов они не видели", - подчеркнул полпред.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году - в Казани.