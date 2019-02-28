Биатлонист Бё лишен очков, заработанных в гонке преследования на этапе КМ в США

ТАСС, 28 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) и норвежец Йоханнес Бё договорились о том, что спортсмену не будут начислены 43 очка за четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 16 февраля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу IBU.

25-летний норвежец также намерен распределить €7 тыс. призовых среди участников, которые финишировали за ним. Данное решение было принято после того, как Бё сообщил IBU, что он допустил один промах при последней стрельбе, который ему не засчитали. Позже этот факт подтвердил IBU. Организация признала вину судей и пообещала не повторять в будущем подобных ошибок.

"Я хочу, чтобы IBU сделал все возможное, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Нелегко отказаться от баллов, но я надеюсь, что другие спортсмены найдут мотивацию и силу, чтобы быть в подобных ситуациях честными, как я", - отметил Бё.

Бё является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным серебряным призером Игр в Пхёнчхане. Также он трижды становился чемпионом мира, обладателем малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок сезона-2017/18.