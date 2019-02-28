СМИ: олимпийский чемпион по боксу Дигейл завершил профессиональную карьеру

ТАСС, 28 февраля. Олимпийский чемпион, бывший чемпион мира среди профессионалов британец Джеймс Дигейл объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Evening Standard.

33-летний Дигейл принял решение о завершении карьеры после поражения 24 февраля от соотечественника Криса Юбенка в бою за титул чемпиона мира по не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 76,2 кг. Его уход совпал с десятилетней годовщиной первого профессионального поединка в карьере в 2009 году.

Дигейл является чемпионом Олимпийских игр 2008 года, а дважды завоевывал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). В его послужном списке 25 побед (15 нокаутом), 3 поражения, 1 ничья.