Вратарь ФК "Спартак" Ребров пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

ТАСС, 28 февраля. Вратарь футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров пропустит не менее трех месяцев, защитник команды Андрей Ещенко может сыграть в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

34-летний Ребров и 35-летний Ещенко прошли плановый осмотр в римской клинике.

В январе Ребров перенес операцию на правом плечевом суставе. Отмечается, что голкиперу предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объема движений в плечевом суставе.

Ещенко в декабре была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Темпы восстановления игрока значительно опережают первоначальные прогнозы. Не исключено, что Ещенко вернется на поле уже в нынешнем сезоне.

Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он сыграл в трех матчах. Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне РПЛ он провел за команду шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

"Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 28 очков после 17 туров.