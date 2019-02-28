Курение электронных сигарет будет запрещено на Олимпиаде-2020

ТАСС, 28 февраля. Использование электронных сигарет будет запрещено на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Inside the Games.

Отмечается, что запрет на курение будет действовать на всех объектах Игр. Также организаторы намерены убрать специальные места для курения. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до €2400 для частных лиц и до €4000 для руководителей объектов.

"Организаторы Игр-2020 с целью защитить здоровье и безопасность спортсменов, зрителей и официальных лиц решили принять строгую политику в отношении курящих и запретить курение в помещениях, на открытом воздухе и на охраняемых объектах Игр", - говорится в заявлении оргкомитета.

Олимпиада в Токио станет первой, на которой будет запрещено курение в любом месте на территории объектов Игр.

Олимпийские игры будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября.