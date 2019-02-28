Сотрудники ITA довольны условиями для ведения антидопинговой деятельности на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Независимого агентства антидопингового тестирования (ITA) высоко оценили условия для работы, предоставленные организаторами Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

В середине января Международная федерация университетского спорта (FISU) подписала соглашение с ITA о взаимодействии в целях реализации программы допинг-контроля на Универсиаде в Красноярске.

"Что касается условий работы, то пока все хорошо. О серьезных проблемах сообщено не было", - говорится в сообщении.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.