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IAAF отказала 13 российским легкоатлетам в допуске на международные старты

Причиной стал недостаточный срок пребывания атлетов в пуле тестирования
Юрий Чечун Донат Сорокин/ТАСС
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Юрий Чечун
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала допустить до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе 13 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF отказала в одобрении заявок 13 спортсменов по причине недостаточного срока пребывания атлетов в пуле тестирования.

В получении нейтрального статуса на 2019 год отказано следующим российским спортсменам: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Юрий Чечун (марафон), Александр Добренький, Надежда Деркач, Мария Огрицко (все - метание диска), Александр Юрченко, Виталий Павлов (оба - тройной прыжок), Ирина Иванова (прыжок с шестом), Ирина Колесниченко (бег с барьерами), Александр Мищенко, Андрей Попов (оба - бег), Екатерина Рудакова (бег с барьерами), Виктория Васейкина (многоборье).

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