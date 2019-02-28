МХК "Спартак" гарантировал место в плей-офф МХЛ, обыграв "Капитан"

ТАСС, 28 февраля. Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Спартак" обыграл подмосковный "Капитан" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата и обеспечил себе выход в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Руслан Новрузов (2-я минута), Михаил Шалагин (3 и 31), Андрей Легалин (6) и Георгий Копылов (35). У проигравших отличились Денис Морозов (10) и Григорий Понкратов (12).

В матче с "Чайкой" (6:1) 24 февраля Шалагин установил снайперский рекорд регулярного сезона МХЛ, сделав дубль и достигнув отметки в 43 шайбы. Чтобы забросить 43 шайбы, Шалагину потребовалось провести 39 матчей, после игры с "Капитаном" на счету форварда "Спартака" стало 48 заброшенных шайб в 41 матче. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Федору Малыхину, который в сезоне-2009/10 за "Авто" из Екатеринбурга забросил 42 шайбы в 54 встречах МХЛ. Также хоккеист "Спартака" занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата МХЛ - 73 очка (48 шайб + 25 голевых передач), лидирует Антон Васильев из санкт-петербургского "Динамо" - 96 очков (41+55).

Шалагин начал нынешний сезон во взрослой команде "Спартака" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведя четыре матча и не сумев отметиться результативными действиями. Затем "Спартак" вернул Шалагина в клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Химик" из Воскресенска, за который нападающий провел восемь игр, забросив две шайбы, после чего отправился в команду МХЛ "Спартак".

МХК "Спартак" одержал седьмую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков в 61 матче. От девятого места, которое занимают московские "Крылья Советов", столичную команду отделяют четыре очка. "Крыльям Советов" осталось провести в регулярном чемпионате два матча, в которых они могут набрать максимум четыре очка. Согласно регламенту МХЛ, при равенстве очков в плей-офф выходит команда, одержавшая наибольшее количество побед в основное время, поэтому "Спартак", одержавший 28 побед против 24 у "Крыльев Советов", не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места.

В следующем матче "Спартак" дома проведет еще один матч с "Капитаном", встреча пройдет 1 марта. В стадию плей-офф МХЛ выходят по 8 команд из каждой конференции, показавшие лучшие результаты по итогам регулярного чемпионата. 1/8 финала (9-16 марта) и 1/4 финала (20-27 марта) проходят внутри конференций, в полуфинале (31 марта - 8 апреля) команды играют перекрестно: команда Запада, занявшая более высокое место, - против команды Востока, занявшей более низкое, и вторая пара из двух других команд. Клубы, выигравшие в полуфиналах, встречаются в финальной серии (12-24 апреля), победитель которой становится обладателем главного трофея чемпионата - Кубка Харламова.