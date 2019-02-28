"Барселона" продлила контракт с футболистом Альбой

ТАСС, 28 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о подписании нового соглашения с защитником Жорди Альбой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу клуба.

Новый контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма отступных составляет €500 млн.

Альба перешел в "Барселону" из испанской "Валенсии" в июне 2012 года. За каталонский клуб 29-летний защитник провел 282 матча во всех турнирах, забив 14 мячей. В составе "Барселоны" Альба четырежды побеждал в чемпионате Испании и кубке страны, трижды - в Суперкубке Испании, также испанец становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Альба также является чемпионом Европы 2012 года в составе сборной Испании.