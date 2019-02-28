{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Барселона" продлила контракт с футболистом Альбой

Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года

ТАСС, 28 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о подписании нового соглашения с защитником Жорди Альбой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу клуба.

Новый контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма отступных составляет €500 млн.

Альба перешел в "Барселону" из испанской "Валенсии" в июне 2012 года. За каталонский клуб 29-летний защитник провел 282 матча во всех турнирах, забив 14 мячей. В составе "Барселоны" Альба четырежды побеждал в чемпионате Испании и кубке страны, трижды - в Суперкубке Испании, также испанец становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Альба также является чемпионом Европы 2012 года в составе сборной Испании.

"Автомобилист" увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Трактором"
Встреча завершилась со счетом 4:2
Читать полностью