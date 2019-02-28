"Барыс" победил "Торпедо" в матче первого раунда плей-офф КХЛ, отыгравшись со счета 0:4

ТАСС, 28 февраля. Астанинский "Барыс" победил в овертайме нижегородское "Торпедо" со счетом 5:4 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

В составе победителей шайбы забросили Антон Сагадеев (28-я минута), Дмитрий Шевченко (33), Даррен Диц (55), Мэттью Фрэттин (59) и Роман Старченко (62). У проигравших отличились Антон Волченков (2), Михаил Варнаков (19), Роберт Саболич (21) и Даниил Ильин (27). Форвард "Торпедо" Саболич набрал очки в пятом матче кряду (6 шайб + 0 голевых передач).

"Барыс" сумел отыграться, проигрывая по ходу второго периода 0:4. При счете 0:3 в команде из Астаны была произведена замена голкипера - вместо Хенрика Карлссона на лед вышел Доминик Граховина.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в активе обеих команд по одной победе. В рамках плей-офф команды ранее никогда не встречались. "Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2013/14, 2016/17). "Торпедо" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб также выходил два раза (2011/12, 2015/16).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 2 марта в Нижнем Новгороде.