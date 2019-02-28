"Автомобилист" увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Трактором"

ТАСС, 28 февраля. Екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (3-я минута), Найджел Доус (29), Анатолий Голышев (32) и Александр Кучерявенко (58). У проигравших отличились Григорий Желдаков (20) и Антон Глинкин (59). По ходу третьего периода арбитры отменили вторую шайбу форварда "Автомобилиста" Доуса, после видеоповтора была зафиксирована помеха вратарю.

Форвард "Автомобилиста" Голышев провел 300-ю встречу в КХЛ (164 очка, 86 шайб + 78 передач), а нападающие Доус (4 шайбы + 4 передачи) и Дэн Сэкстон (3+5) набрали очки в четвертом матче кряду.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Автомобилист", выигравший Восточную конференцию, победил во всех встречах (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.

"Автомобилист" в шестой раз играет в плей-офф КХЛ. Клуб ни раз не смог преодолеть стадию первого раунда. "Трактор" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил три раза, а лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Гагарина 2013 года, где клуб из Челябинска уступил в серии московскому "Динамо" со счетом 2-4.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Автомобилиста". Следующий матч пройдет 2 марта в Челябинске.