СМИ: вратарь МЮ Де Хеа хочет получать по новому контракту более €29 млн в год

ТАСС, 28 февраля. Голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа готов подписать новый контракт в том случае, если его зарплата будет увеличена в два раза. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По информации издания, 28-летний вратарь запросил у руководства клуба из Манчестера зарплату в размере €29,12 млн в год. Отмечается, что на таких же условиях за "Манчестер Юнайтед" выступает чилийский нападающий Алексис Санчес. Текущее соглашение Де Хеа с клубом истекает летом нынешнего года, зарплата испанца по нынешнему контракту составляет около €14,57 млн.

Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2011 году из испанского "Атлетико", по данным портала Tranfermarkt, сумма трансфера составила €25 млн. Всего за клуб из Манчестера испанский голкипер провел 349 матчей во всех турнирах. В составе "Манчестер Юнайтед" Де Хеа становился чемпионом Англии, обладателем кубка страны и Кубка английской футбольной Лиги, а также трижды побеждал в Суперкубке Англии. Помимо этого, он является победителем Лиги Европы в составе МЮ.