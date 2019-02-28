"Локомотив" в овертайме победил "Катанию" в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл итальянскую "Катанию" в овертайме со счетом 9:8 во втором матче группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве.

В составе столичного клуба отличились Антонио Фариас (9-я, 16-я, 24-я и 39-я минуты), Виктор Крышанов (12), Леон Льоренц (27, 38, 38), Остап Федоров (32). У итальянцев голы забивали Эммануэле Цурло (9, 23), Лукао (25, 27, 38, 39), Виталий Сидоренко (28), Вадим Бокач (31). На 38-й минуте был удален украинский голкипер "Катаньи" Сидоренко.

В другом матче группы В португальская "Брага" победила испанский "Леванте" (4:1). После двух туров в активе "Браги" 5 очков, "Леванте" набрал 3 очка, "Локомотив" - 2, "Катания" - 0. В последнем туре группового этапа "Локомотив" сыграет с "Брагой", "Катания" - с "Леванте". В полуфинал из группы выйдут команды, занявшие первое и второе места.

"Локомотив" является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу (2012, 2017).

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении.