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ЦСКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей- офф КХЛ, обыграв "Витязь"

Встреча завершилась со счетом 6:2
Хоккеисты ЦСКА Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА обыграл подольский "Витязь" со счетом 6:2 во втором матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (25-я и 44-я минуты), Константин Окулов (30), Никита Нестеров (33), Михаил Науменков (37) и Алексей Марченко (51). У "Витязя" отличились Павел Чернов (19) и Борна Рендулич (46).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном - "Витязь". В рамках Кубка Гагарина команды ранее не встречались.

ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). "Витязь" участвует во втором розыгрыше Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0-4.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 2 февраля в Подольске.

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