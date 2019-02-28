СМИ: бой Макгрегора и Серроне в UFC может пройти 6 июля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Бой между ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором и обладателем рекорда по количеству побед в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцем Дональдом Серроне может пройти 6 июля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал MMA Junkie.

Американец выложил в свой Instagram фотографию, на которой рядом стоят два алкогольных напитка, чьими рекламными лицами являются будущие соперники. В подписи к фото указаны марки напитков и дата 6 июля.

Серроне провел 30 боев в UFC, на его счету 22 победы и восемь поражений. 35-летний боец является обладателем рекорда чемпионата по количеству побед. 30-летний Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.