Зимний чемпионат Европы по легкой атлетике стартует в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Зимний чемпионат Европы по легкой атлетике стартует 1 марта в британском Глазго. В соревнованиях примут участие 637 спортсменов из 49 стран, среди них присутствуют 11 россиян, имеющих нейтральный статус.

По числу участников европейское первенство в Глазго станет самым крупным соревнованием такого уровня. На ЧЕ-2015, который проходил в Праге (Чехия), выступали 629 спортсменов из 49 стран. Нынешний турнир пройдет с 1 по 3 марта на Emirates Arena, вмещающей 5000 зрителей.

Из российских легкоатлетов на чемпионате Европы выступят Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Полина Миллер (спринтерский бег), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (спринтерский бег), Илья Шкуренев (многоборье), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Максим Афонин (толкание ядра), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок) и Егор Николаев (бег на средние дистанции).

К моменту завершения подачи заявок число российских нейтральных легкоатлетов, имеющих выполненные нормативы на зимний чемпионат Европы, было в несколько раз больше. Однако кому-то из спортсменов поехать в Глазго помешали проблемы со здоровьем (например, победителю зимнего Кубка Европы - 2018 в толкании ядра Александру Лесному), а кто-то не захотел быть на главном старте зимнего сезона в роли статиста.

"На летний чемпионат Европы в Берлине команда выехала более многочисленная, если сравнивать с зимним чемпионатом мира 2017 года в Лондоне, но результат был хуже, - сказал журналистам главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. - Если бы нас допустили полноценно (как сборную России - прим. ТАСС), то спортсменов было бы в разы больше, порядка сорока человек. Тогда претендовали бы на более высокие места. А сейчас у нас два явных лидера - это Ласицкене и Сидорова".

Спортсменки являются лидерами мирового сезона. Ласицкене в начале февраля на московском турнире "Русская зима" прыгнула на 2,04 м и установила лучший результат сезона в мире. Сидорова же стала победительницей зимнего тура IAAF в прыжках с шестом, а также является обладательницей лучшего результата сезона (4,91).

От Праги к Глазго

Последний раз российские легкоатлеты выступали на зимнем европейском первенстве полноценной командой в 2015 году в Праге. Тогда сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав шесть золотых и одну серебряную награды. Вторыми стали легкоатлеты Франции (3-1-1), третье место заняла команда Великобритании (2-4-3). Золотые медали турнира выиграли Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Илья Шкуренев (семиборье), Елена Коробкина (бег на 3000 метров), прыгунья в высоту Мария Кучина (Ласицкене), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Екатерина Конева (тройной прыжок), серебро тогда досталось прыгуну с шестом Александру Грипичу.

На следующем зимнем чемпионате Европы, который проходил в 2017 году в Белграде, выступала только одна россиянка. Прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) летом 2016 года бессрочный нейтральный статус, заняла в столице Сербии четвертое место. Накануне турнира IAAF разрешила участвовать в нем еще двум членам сборной России по легкой атлетике. Однако бегунья Кристина Сивкова вынуждена была пропустить этот турнир из-за болезни, а Анжелика Сидорова отказалась ехать в Белград по причине того, что приглашение поступило к ней слишком поздно.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.