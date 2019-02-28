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Футбол в Испании

"Валенсия" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании по футболу

Противостояние 1/2 финала против "Бетиса" завершилось победой "Валенсии" со счетом 3:2

ТАСС, 1 марта. Футболисты "Валенсии" со счетом 1:0 обыграли "Бетис" в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе "Месталья".

Единственный мяч в составе хозяев на 56-й минуте встречи забил Родриго Морено. Первый матч двухраундового противостояния завершился вничью со счетом 2:2. " Валенсия" одержала итоговую победу с общим счетом 3:2.

В финале турнира команда, за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, сыграет с "Барселоной". В ночь на четверг каталонский клуб в ответном матче разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0, одержав итоговую победу с общим счетом 4:1 и установил рекорд Кубка Испании, выйдя в финал турнира в шестой раз подряд. "Барселона" также является рекордсменом по числу побед в розыгрыше турнира (30).

Финальный матч Кубка Испании состоится 25 мая в Севилье.

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