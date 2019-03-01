Раньери отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Фулхэм"

ТАСС, 1 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Фулхэм" Клаудио Раньери отправлен в отставку. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Скотт Паркер.

Ранее британское издание The Sun сообщало, что руководство "Фулхэма" приняло решение расстаться с 67-летним итальянским специалистом после поражения в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Саутгемптоном" (0:2).

В турнирной таблице чемпионата Англии "Фулхэм" занимает 19-е место, имея в активе 17 очков. Раньери был назначен главным тренером команды в ноябре 2018 года, под его руководством клуб одержал три победы в 16 матчах национального первенства.