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Футбол в Англии

Раньери отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Фулхэм"

Итальянский специалист возглавлял команду с ноября 2018 года
Бывший главный тренер ФК "Фулхэм" Клаудио Раньери WILL OLIVER/EPA
Описание
Бывший главный тренер ФК "Фулхэм" Клаудио Раньери
© WILL OLIVER/EPA

ТАСС, 1 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Фулхэм" Клаудио Раньери отправлен в отставку. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Скотт Паркер.

Ранее британское издание The Sun сообщало, что руководство "Фулхэма" приняло решение расстаться с 67-летним итальянским специалистом после поражения в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Саутгемптоном" (0:2).

В турнирной таблице чемпионата Англии "Фулхэм" занимает 19-е место, имея в активе 17 очков. Раньери был назначен главным тренером команды в ноябре 2018 года, под его руководством клуб одержал три победы в 16 матчах национального первенства.

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