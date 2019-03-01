КОНМЕБОЛ отклонил предложение США по проведению Континентального кубка в 2020 году

ТАСС, 1 марта. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отказала США в проведении Континентального кубка с участием лучших сборных Южной и Северной Америки в 2020 году. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Ранее Федерация футбола США (USSF) предложила организовать турнир, который стал бы подобным Кубку Америки 2016 года, проходившим на территории страны. Тогда его участниками были 10 южноамериканских и шесть североамериканских сборных. Турнир был посвящен столетию с момента проведения первого в истории Кубка Америки.

Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес направил в адрес президента USSF Карлоса Кордейры письмо, где уведомил последнего в отказе от предложения. Причинами такого решения стали отсутствие разрешения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и календарь проведения Кубка Америки - 2020. По словам самого Домингеса, вся организация была удивлена предложению.

"В январе Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отказалась принимать участие в организации Кубка Америки 2020 года, поэтому мы удивились, - подчеркивает в своем письме Домингес. - США и Мексика также отклонили приглашение участвовать на турнире 2019 года в Бразилии".

Кубок Америки ранее проводился в нечетные годы. После турнира 2020 года он будет проходить параллельно с чемпионатом Европы. Кубок Америки - 2019 состоится в Бразилии с участием 10 южноамериканских сборных, а также команд Японии и Катара.