Спортивные объекты Универсиады в Красноярске обеспечены связью стандарта 4G

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Спортивные объекты Универсиады, которая стартует 2 марта в Красноярске, обеспечены сотовой связью стандарта 4G. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития Красноярского края.

"Абсолютно все спортивные объекты обеспечены 4G", - сообщили в министерстве, добавив, что также обеспечено полное покрытие по стандартам 2G и 3G.

Скорость передачи данных в сети 4G достигает 130 Мбит/с. На всех спортивных объектах, в том числе зрительских трибунах, оборудована зона Wi-Fi. По данным министерства, для обслуживания мобильной сетью объектов смонтировано более 500 антенн, установлено более 350 стоек с телекоммуникационным и радиопередающим оборудованием.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.