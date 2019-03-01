Колобков: Красноярск после Универсиады станет центром развития зимних видов спорта

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Проведение XXIX Всемирной зимней универсиады позволит Красноярску стать одним из главных центров развития зимних видов спорта в стране. Об этом на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом заявил министр спорта России Павел Колобков.

"Главное, завтра открыть Универсиаду, нужно реализовать все, что мы готовили, все будет хорошо. Очень красивый город, он сильно изменился за пять лет, было много сделано. Это спортивный город, я уверен, что он станет центром развития зимних видов спорта. Мы вместе с вами создадим центр подготовки спортсменов", - заявил Колобков.

"Все, что мы делаем, предназначается не только для профессионального спорта, но и для массового. Перед нами стоит очень серьезная задача по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом граждан, мы должны поменять психологию людей. Есть опыт такой работы в Красноярском крае, поэтому на вас очень надеемся. Конечно, все объекты должны использоваться для нужд массового спорта", - добавил министр спорта.

На Универсиаде в Красноярске будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

К играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.