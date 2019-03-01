Колобков: Красноярск после Универсиады станет центром развития зимних видов спорта

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Проведение XXIX Всемирной зимней универсиады позволит Красноярску стать одним из главных центров развития зимних видов спорта в стране. Об этом на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом заявил министр спорта России Павел Колобков.
Универсиада-2019 стартует в Красноярске 2 марта.
"Главное, завтра открыть Универсиаду, нужно реализовать все, что мы готовили, все будет хорошо. Очень красивый город, он сильно изменился за пять лет, было много сделано. Это спортивный город, я уверен, что он станет центром развития зимних видов спорта. Мы вместе с вами создадим центр подготовки спортсменов", - заявил Колобков.
"Все, что мы делаем, предназначается не только для профессионального спорта, но и для массового. Перед нами стоит очень серьезная задача по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом граждан, мы должны поменять психологию людей. Есть опыт такой работы в Красноярском крае, поэтому на вас очень надеемся. Конечно, все объекты должны использоваться для нужд массового спорта", - добавил министр спорта.
На Универсиаде в Красноярске будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.
К играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.