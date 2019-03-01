Наурызова: задержанный в Австрии казахстанский лыжник Полторанин освобожден

"На данный момент Алексей освобожден, физически здоров, но на связь ни он, ни его тренер не выходят. Вчера представитель федерации пытался с ним встретиться, но Алексей отказался от встречи. Никаких комментариев ни от него, ни от его тренера пока не поступило", - рассказала Наурызова.

АСТАНА, 1 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Австрии освободили из-под стражи казахстанского лыжника Алексея Полторанина, он находится в своем номере в гостинице. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова.

По ее словам, Полторанин находится в гостинице Зефельда, в своем номере. При этом казахстанской федерации не озвучили причины задержания спортсмена. "Никаких официальных запросов или подтверждений со стороны Австрии, Всемирного антидопингового агентства, Международного олимпийского комитета, Международной федерации лыжного спорта к нам не поступило", - пояснила пресс-секретарь.

Она отметила, что для разъяснения ситуации в федерации ждут встречи с Полтораниным и официальных комментариев со стороны властей Австрии и спортивных организаций.

27 февраля в рамках чемпионата мира Алексей Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой состоялись семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Они задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.