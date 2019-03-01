Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на этапе КМ в Сочи отменены из-за снегопада

ТАСС, 1 марта. Соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в Сочи отменены из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС).

Сообщается, что снегопад шел всю ночь, также к утру над некоторыми участками горного склона сгустился туман. Заезды спортсменов должны были состояться позднее в пятницу. Из-за невозможности подготовить трассу к тренировке соревнования отменены. По регламенту Международной федерации лыжного спорта (FIS), перед заездами на спуске должна состояться как минимум одна тренировка.

Таким образом, на этапе Кубка мира состоятся только соревнования в супергиганте. Они пройдут в субботу и воскресенье.

Этап завершится 3 марта.