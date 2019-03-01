Гарт: российские саночники заслужили оценку отлично за прошедший сезон

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту показывала отличный результат в прошедшем международном сезоне. Об этом на пресс-конференции заявила глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Был сложный сезон из-за того, что чемпионат мира и чемпионат Европы проходили на немецких трассах, на домашних трассах лидеров этого вида спорта было практически невозможно победить, - сказала Гарт. - Но наши ребята это сделали, и это говорит о том, что в этом виде спорта есть два лидера - сборные России и Германии. Надеюсь, что тенденция роста продолжится, все наши ребята большие молодцы, спасибо им за их труд, за их результаты. Они заслужили оценку пять".

Чемпионат мира по санному спорту прошел 25-27 января в немецком Винтерберге. Хозяева соревнований завоевали 12 медалей (5-5-2), сборная России - три (1-0-2). По итогам Кубка мира россияне Семен Павличенко и Роман Репилов заняли соответственно первое и второе места в общем зачете. В женском зачете, а также в зачетах двоек и эстафет первенствовали немецкие спортсмены.