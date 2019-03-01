Обладатель Кубка мира саночник Павличенко задумывался о завершении карьеры

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обладатель Кубка мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что мог завершить карьеру в случае неудачного выступления в прошедшем сезоне. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

Павличенко в нынешнем сезоне выиграл золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира в немецком Винтерберге, который проходил с 25 по 27 января. 27-летний россиянин впервые в карьере стал обладателем Кубка мира.

"Я практически не видел семью, не видел, как растут мои дети, - сказал Павличенко. - Я поставил себе задачу завоевать определенное количество медалей. Если бы понял, что не могу давать результатов и не нужен этому спорту, ушел бы. Хотя семья говорит, чтобы я продолжал выступать".

"Но как только пошли медали, я поставил себе новую цель", - добавил спортсмен.

Павличенко является двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.