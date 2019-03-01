Костяк сборной России по санному спорту на Олимпиаду-2022 сформирован

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Костяк сборной России по санному спорту для выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сформирован. Об этом на пресс-конференции заявил старший тренер национальной команды Альберт Демченко.

"У нас есть лидеры команды. Костяк для выступления на Олимпийских играх в Пекине уже существует. Надеюсь, никто не завершит карьеру до этого времени", - сказал Демченко.

По словам тренера, ограничение скорости на санно- бобслейной трассе в Пекине составит 135 км/час. "Я видел проект трассы в Пекине, там много виражей, - отметил Демченко. - Ограничение скорости на ней будет 135 километров в час".

На прошедшем в январе чемпионате мира в составе сборной России выступили Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Екатерина Катникова, Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич и Степан Федоров. В соревнованиях экипажей саней-двоек - Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Россияне выиграли три медали на чемпионате мира: бронзу в мужском спринте и мужском одиночном заезде завоевал Павличенко, который также вместе с Ивановой, экипажем саней- двоек в составе Южакова и Прохорова занял первое место в эстафете. По итогам Кубка мира Павличенко и Репилов заняли соответственно первое и второе места в общем зачете.