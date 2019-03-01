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Бондарь и Минибаев завоевали серебро на этапе Мировой серии по синхронным прыжкам в воду

Победили китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь, третье место заняли австралийцы Доминик Беджгуд и Деклан Стейси

ТАСС, 1 марта. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки на этапе Мировой серии. Соревнования проходят в Японии.

Спортсмены показали результат 420,45 балла. Победили китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (465,24), третье место заняли австралийцы Доминик Беджгуд и Деклан Стейси (403,53).

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина золото завоевали китайцы Цао Юань и Се Сыи (446,82), серебро выиграли мексиканцы Яхир Окампо Маррокин и Роммель Пачеко Марруфо (427,86), британцы Дэниэл Гудфеллоу и Джек Лоу стали бронзовыми призерами (420,51). Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли шестое место (371,43).

Бондарь и Минибаев выступают в синхронных прыжках с 2015 года. Спортсмены являются чемпионами Европы и серебряными призерами чемпионата мира. 25-летний Бондарь и 27-летний Минибаев также побеждали на чемпионате Европы в личных соревнованиях.

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